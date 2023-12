“Saluteremo il 2023 e daremo il benvenuto al nuovo anno accompagnati dalla straordinaria voce di Giorgia. Un’artista internazionale la cui annunciata presenza sul nostro territorio sta già facendo registrare importanti benefici indiretti con un indotto economico rilevante”. E’ quanto afferma il sindaco Franz Caruso appena ha ricevuto i primi rilevamenti di presenze in città dove si registra il tutto esaurito nelle strutture ricettive. «Con Giorgia -prosegue Franz Caruso- non abbiamo voluto regalare ai cosentini solo un concertone di fine anno fine a se stesso. Abbiamo, in realtà, anche in questo caso, perseguito una scelta strategica che si inserisce a pieno titolo nel percorso di crescita del territorio. E infatti rendere più attrattiva e vivace la città, significa anche investire sui grandi nomi per richiamare l’attenzione del grande pubblico ed inserire Cosenza in un circuito internazionale, al fine di generare ricadute sull’economia turistica, sull’indotto e sull’occupazione a favore di tutta l’area vasta urbana e metropolitana e non solo per il capoluogo”. “Rispetto a ciò -conclude il sindaco Franz Caruso- abbiamo comunque valutato e pianificato attentamente, nel rispetto delle risorse pubbliche, ogni spesa sostenuta che, oltre al cachet dell’artista include i costi per l’organizzazione in sicurezza di un evento di questa importanza, necessari per garantire un Capodanno protetto, alla portata di tutti, e coinvolgente”.