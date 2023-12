Ultima seduta dell’anno per il Consiglio comunale di Palazzo dei Bruzi. Una breve seduta, presieduta da Giiuseppe Mazzuca, e nel corso della quale il civico consesso ha approvato la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche, integrata con la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti. Il Consiglio ha poi riconosciuto alcuni debiti fuori bilancio, in particolare quelli a favore della ditta Id,Go srl e Medlabor e quelli derivanti da consumi energetici (gas ed energia elettrica). Rinviato, per mancanza del parere del Collegio dei revisori dei conti, il riconoscimento dei debiti a favore della Cassa Servizi Energetici e Ambientali. Il civico consesso ha deciso anche il rinvio dell’ultimo punto all’ordine del giorno, vale a dire la cessione a titolo oneroso, dal Comune all’ASP, del Complesso Immobiliare di Via degli Stadi, per la realizzazione delle Centrali Operative per l’emergenza ed altri servizi territoriali e comprensoriali. Il Presidente del Consiglio comunale Giuseppe Mazzuca ha dato comunicazione del passaggio del consigliere Gianfranco Tinto dal gruppo del PD al gruppo di nuova costituzione, “Democrazia e Partecipazione” di cui già fanno parte i consiglieri Francesco Graziadio e Aldo Trecroci. Ha poi reso la parola il capogruppo del PD Francesco Alimena, comunicando all’aula la chiusura ufficiale del programma di Agenda Urbana. “Questa Amministrazione -ha detto Alimena- in 24 mesi ha terminato questo grande progetto. In questo momento ci sono 11 cantieri completati all’80% e funzionali al 100%, per una spesa complessiva di 12 milioni di euro e 12 imprese che stanno aprendo nel centro storico, una delle quali proprio ieri, la Galleria Elledi ha aperto i battenti, e 19 associazioni finanziate con altri due milioni di euro. Abbiamo speso 650 mila euro per le imprese e un milione e 300 mila euro per le associazioni. L’obiettivo – ha aggiunto il consigliere Francesco Alimena – è sempre stato rendere la nostra città e gli insediamenti della comunità cittadina inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili”. Poi Alimena ha raccontato i risultati finali di Agenda Urbana con alcuni numeri. “Agenda Urbana si inscrive in Agenda 2030 dell’ONU e precisamente all’Obiettivo 11 (Città e comunità sostenibili). Questa Amministrazione ha centrato tutti e 7 i punti dell’11° obiettivo di Agenda Urbana. Prima della conclusione dei lavori del Consiglio comunale è intervenuto brevemente il Sindaco Franz Caruso che ha augurato a tutti un felice anno nuovo, esprimendo gratitudine “a tutti i consiglieri comunali, soprattutto a quelli della mia maggioranza, per i lavori svolti in questo anno e che si concretizzano anche oggi nell’approvazione di punti importanti”.