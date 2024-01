di Manuel Soluri (RTC-GDC)

CROTONE/ Sono state migliaia le presenze per il Capodanno Rai svoltosi in Piazza Pitagora. Il fermento si respirava sin dalla mattinata. Oltre ai crotonesi, sono arrivati in tantissimi non solo da tutta la regione, ma anche dal resto d’Italia. Tra gli altri si sono riversati in piazza giovani giunti da Milano, Macerata, La Spezia, oltre che dalle cinque province calabresi, per l’attesissimo evento televisivo condotto da Amadeus. Il clima gradevole, senza vento, ha reso la giornata e la serata molto godibile. L’organizzazione ha funzionato e l’evento è stato fruibile per tanti. Nonostante i tanti arrivi non si sono registrati grossi problemi per la circolazione e la viabilità in centro città e il traffico ha potuto defluire senza ripercussioni sulla manifestazione. Utile, oltre alle diverse aree parcheggi predisposte, anche l’installazione di maxischermi in vari punti cittadini sui quali in molti hanno potuto seguire la diretta. Dopo il concertone in Piazza Pitagora, la festa per salutare il nuovo anno è proseguita sul lungomare con molti locali che hanno unito le energie per proporre musica live agli avventori fino a tarda notte.