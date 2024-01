“La serata di ieri è stata un successo straordinario.

La città di Crotone ha mostrato al Paese il suo calore, il suo entusiasmo, la sua voglia di rinascita.

Amadeus è stato l’architetto perfetto di un grande evento che ricorderemo per sempre.

E poi i dati degli ascolti televisivi, che ci danno la percezione plastica di una scommessa vinta.

L’Anno che Verrà, in onda su Rai 1 da Piazza Pitagora, ha conquistato il 40,1% di share medio, la Calabria – con il concerto e con i passaggi promozionali che hanno raccontato le eccellenze delle cinque province della nostra Regione – è entrata in una sola serata nelle case di 6.202.000 italiani.

Nel picco di ascolto, a cavallo della mezzanotte, lo share è stato del 60,7%, con 9.997.000 telespettatori.

Grazie di cuore ai crotonesi, alla Rai, ai miei collaboratori, e a tutti coloro che hanno reso possibile tutto questo”.

Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.