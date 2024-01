di Manuel Soluri (RTC-GDC)

CATANZARO/ Anche oggi, primo giorno del 2024, si è rinnovata la consuetudine annuale del tuffo in mare a Catanzaro. All’altezza di Piazza Brindisi del quartiere Lido, infatti, ancora una volta si sono ritrovati in decine per l’immancabile saluto al nuovo anno tramite la veloce immersione nelle acque dello Jonio. Le condizioni meteo erano avverse rispetto a quanto avvenuto negli ultimi anni, in quanto dopo un buon inizio di mattinata, anche mite, il sole ha ceduto il posto a una perturbazione con pioggia leggera ma fitta, che ha imperversato nelle ore immediatamente antecedenti al tuffo, fissato per mezzogiorno. Ma magicamente, qualche minuto prima delle 12, la stessa pioggia ha nuovamente lasciato spazio a un tiepido sole che ha riscaldato la spiaggia, popolata da una cinquantina di audaci (molte donne in piu’ rispetto agli altri anni) e a tutti i curiosi presenti. Dopo la cerimonia di benedizione, i fedelissimi dell’associazione “Calabria un Mare d’amore” e tutti gli altri non hanno esitato a tuffarsi, accompagnati e sostenuti anche da un’ottima animazione che supportava le inziiative. L’acqua probabilmente non era neppure gelida, in quanto i bagnanti hanno anche indugiato qualche minuto prima di uscire e asciugarsi rapidamente: “Fondamentale è l’approccio, per noi è una tradizione che porteremo avanti a prescindere dalle condizioni meteo, ogni anno saremo qui” hanno affermato alcuni bagnanti. RTC, La RadioTelevisione di Catanzaro e della Calabria, proporrà in giornata un ampio Speciale RadioTelevisivo.