I primi giorni del nuovo anno coincidono tradizionalmente con la partenza dei saldi invernali. In Calabria e in tutta Italia l’inizio dei saldi invernali è fissato ufficialmente per venerdì 5 gennaio 2024. Uniche eccezioni Basilicata e Sicilia dove partono oggi, martedì 2 gennaio, mentre in Valle D’Aosta il “via” è in programma domani 3 gennaio. In Calabria dunque si parte il 5 gennaio, le “occasioni” dureranno fino al 6 marzo. Gli sconti e i ribassi andranno dal 30% al 70%.