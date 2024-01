Molestie a un clochard a Bovalino, Marziale: “Atto stupido e ignobile”

“Ho appreso delle molestie subite da un clochard a Bovalino nella notte di Capodanno e si pensa possano essere state perpetrate da ragazzi, anche se il filmato è al vaglio delle forze dell’ordine. Che siano tali o più grandi, rimane il dolore per la gratuità di un gesto vigliacco contro un uomo inerme, provato dalla vita, a conferma di una disumanità galoppante su scala planetaria”. E’ quanto afferma, in una nota, il sociologo Antonio Marziale, Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione. “Certamente gli autori dell’insano gesto – aggiunge Marziale – sono privi di valore e la loro individuazione è necessaria non soltanto ai fini eventualmente legali, ma soprattutto perché la società ha il diritto di conoscere che sorta di soggetti tiene in grembo. Divertirsi gettando acqua su un povero adagiato al freddo su una panchina è certamente bullismo, ma soprattutto stupidità sconfinata”. Per Marziale: “ciò che lascia molto a pensare è l’incapacità di questi soggetti a compenetrare il disagio altrui e la totale mancanza di rispetto verso la dignità di un uomo ai margini. Sarebbe per loro un bel riscatto se provvedessero a risarcire la malcapitata vittima offrendogli le loro scuse e magari regalandogli qualcosa che gli possa servire, benché sia assistito meritoriamente dai volontari Auser cui va il mio più sincero apprezzamento”.