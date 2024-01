Sciolto il Comune di Capistrano, l’ex Giunta presenta ricorso al Tar

CAPISTRANO(VV)/ L’ex Amministrazione comunale di Capistrano, guidata dal sindaco Marco Martino, ha presentato ricorso al Tar per chiedere l’annullamento dello scioglimento del Comune, disposto nello scorso mese di ottobre dal Consiglio dei ministri, su proposta della Prefettura di Vibo Valentia, per presunti condizionamenti da parte della criminalità organizzata. L’incarico per la presentazione del ricorso e l’assistenza legale all’ex Giunta è stato conferito all’avvocato Oreste Morcavallo, del Foro di Cosenza. “L’Amministrazione comunale presieduta da Marco Martino – é detto in un comunicato – ha deciso di puntare su una persona di grande caratura professionale. Smontate per intero, nella stesura del ricorso, le tesi sostenute nella relazione della Prefettura di Vibo Valentia al Ministero dell’Interno attraverso una corposa mole documentale probatoria a difesa dell’operato dell’Amministrazione. Ora si attende con grande interesse l’esito del ricorso, che potrebbe rimettere alla guida dell’ente locale gli amministratori votati ed eletti con una maggioranza bulgara”. “Lo scioglimento – si afferma ancora nella nota dell’ex Amministrazione comunale – ha lasciato basiti un’intera comunità e un territorio che vedevano nell’azione amministrativa di Martino un esempio da seguire in un contesto di paesi che assistono passivamente al loro declino ed al loro spopolamento. A Capistrano c’era stato un cambio di passo, ma questo conterà solo per gli annali di storia”.