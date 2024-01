CATANZARO/ “È con enorme e viva soddisfazione che abbiamo potuto constatare

come i festeggiamenti per il Capodanno di Catanzaro, progettati dalla

nostra associazione, abbiano riscosso un incredibile successo, tra giovani

e meno giovani che in migliaia sono accorsi a riempire piazza Rossi per

salutare gioiosamente il nuovo anno.

Una folle festante ha ascoltato e apprezzato Bresh, Walter Pizzulli, Carlo

Napoli. Tutti artisti che rientravano nel nostro cartellone di eventi che

mere ragioni burocratiche, ci hanno impedito di poter realizzare.

Rimane certamente l’amaro in bocca per non avere potuto dare alla città

tutto quello che meritava e che avevamo pensato. Cioè altri due giorni di

eventi canori (29 e 30 dicembre) oltre che un contorno enogastronomico

ideato per valorizzare le tante eccellenze del nostro bellissimo territorio.

Un plauso va certamente all’Amministrazione comunale, che aveva

riposto in noi grande fiducia, avendo concesso l’opportunità ad una nuova

compagine associativa di offrire un servizio di spessore alla collettività,

mossa dalla sola voglia di spendersi per il bene comune.

Così come bisogna apprezzare il lavoro di Roberto Talarico, che ha preso

il testimone nell’organizzazione dei festeggiamenti in piazza, con

l’intelligenza di non snaturarne i contenuti.

Catanzaro è stata – senza ombra di dubbio – la città che in Calabria ha

speso meno risorse pubbliche, ottenendo di più in termini di

apprezzamento popolare. Tutto ciò si è tradotto in un’energia che non andrà dispersa e che in futuro

proveremo a rilanciare con ulteriori iniziative di successo”. E’ quanto affermano gli esponenti dell’associazione di promozione sociale Controvento.