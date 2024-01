L’appello del consigliere comunale Antonio Corsi: “Il centrodestra catanzarese guardi alle sfide future”

“Il centrodestra di Catanzaro deve guardare avanti e non indietro. A distanza di un anno e mezzo, alla realistica analisi delle cause della sconfitta del 2022 si preferisce perdere tempo nella ricerca di rivincite personali. Il centrodestra non ha vinto, non solo perché arrivato diviso alle elezioni, ma anche perché tra i cittadini era maturato un sentimento di cambiamento rispetto al passato, una voglia di novità che potesse dare nuova linfa alla città. Cose, peraltro, non ancora percepite”. E’ quanto sostiene in una nota il consigliere comunale Antonio Corsi. “Siamo stati incapaci di trovare un candidato unitario, portatore di quelle novità che il territorio cercava, tanto che si è puntato su una personalità storicamente di sinistra come il professore Donato. Il tempo delle rivalse virtuali è finito. Il centrodestra, se si vuole rigenerare, deve guardare al futuro, finirla con i dispettucci, prendendo esempio -aggiunge Corsi- da quanto si sta facendo in Regione con il presidente Roberto Occhiuto e con il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso, che stanno instaurando con tutte le Amministrazioni locali rapporti leali e tesi allo sviluppo dei territori prescindendo dai colori politici, come nel caso del Comune di Catanzaro. Il reperimento di ingenti risorse regionali, che hanno finanziato e finanzieranno opere strategiche nel Capoluogo dimostrano l’impegno e la concretezza del Presidente del consiglio regionale. In questi tre anni e mezzo che ci separano dal voto nel Capoluogo di regione, dovere del centrodestra è ritrovare equilibrio e compattezza. Se da un lato il ruolo di opposizione in Consiglio comunale dovrà essere esercitato -precisa Antonio Corsi- in maniera credibile e costruttiva essendo palesi i limiti e i risultati dell’amministrazione Fiorita, dall’altro la coalizione dovrà rigenerarsi, facendo emergere forze ed energie nuove. Per perseguire tali obiettivi, è necessario parlarsi e confrontarsi. Per questo, rivolgo un appello ai leader delle forze del centrodestra catanzarese affinché si riuniscano al più presto al fine di stabilire un percorso condiviso al Comune di Catanzaro. Si guardi avanti -conclude Corsi- non ripetendo gli errori del passato, per costruire un progetto di governo della città all’altezza delle sfide future”.