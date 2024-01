Un teatro Rendano gremito in ogni ordine di posti ha fatto da cornice a Cosenza al concerto di Capodanno dell’Orchestra Sinfonica Brutia, diretta dal maestro Francesco Perri e composta, per l’occasione, da 70 elementi. Il concerto è stato suggellato da un brindisi augurale cui ha preso parte il sindaco Franz Caruso, che ha espresso la propria soddisfazione per i risultati conseguiti dall’orchestra nel corso del 2023. “Tenevo in modo particolare – ha detto il primo cittadino – a questo concerto di inizio anno al Rendano, che è stato particolarmente significativo perché la partecipazione di tanto pubblico significa che quello che abbiamo messo in campo, da quando sono sindaco, insieme al maestro Francesco Perri e ad Annarita Callari, funzionaria del settore Cultura del Comune e direttrice organizzativa dell’Orchestra sinfonica brutia, con la supervisione del dirigente Giuseppe Bruno, è sicuramente qualcosa di importante non solo per la città ma anche per la provincia e, mi auguro, per tutta la Calabria”. Caruso ha rivolto inoltre un ringraziamento agli altri sindaci, come quelli di Montalto Uffugo, Pietro Caracciolo, San Vincenzo La Costa, Gregorio Iannotta, Crotone, Vincenzo Voce, e a tutti gli altri primi cittadini “che, dal primo momento – ha detto – hanno creduto nell’orchestra al pari di noi, sostenendoci insieme a tanti amici. La vostra vicinanza e quella dei soci ci ha consentito di realizzare quella che inizialmente poteva sembrare una follia ma che ora è qualcosa di bello, solido e utile, non solo per il nostro territorio, ma anche per i professori d’orchestra che ne formano il cuore pulsante e per il nostro bellissimo teatro di tradizione”.