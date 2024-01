“Approvato il progetto definitivo dell’Ospedale di comunità di Oppido. Si procede spediti verso la realizzazione dei lavori”. Lo annuncia il consigliere regionale Domenico Giannetta di Forza Italia. “Con delibera del direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria n.1153 del 28 dicembre – aggiunge Giannetta – è stato approvato il progetto definitivo per l’intervento di realizzazione dell’Ospedale di comunità di Oppido ed è stata contestualmente autorizzata la procedura veloce dell’appalto integrato, che prevede sia la redazione del progetto esecutivo che l’affidamento dei lavori, finanziati con il Pnrr, per un importo complessivo di oltre 2 milioni e 300 mila euro. Inoltre, nello stesso atto, sono già stati autorizzati gli acquisti da espletarsi a conclusione di questa fase. Insomma, è del tutto evidente la volontà di accelerare le procedure per dare risposte concrete”. “Un fatto molto importante – sostiene Giannetta – sintomatico della volontà politica di dare riscontri certi in tempi brevi. Grazie, infatti, al presidente della Giunta regionale, Roberto Occhiuto e al direttore generale dell’Asp di Reggio Calabria, Lucia Di Furia prende sempre più corpo il progetto di valorizzazione dell’Ospedale di comunità di Oppido Mamertina, nella Rete territoriale ospedaliera della Regione Calabria. E ne siamo orgogliosi”.