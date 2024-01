Sarà una ripresa delle attività scolastiche piena di sorprese, quella che vivranno lunedì prossimo gli alunni dei due Istituti comprensivi di Taurianova, visto il montaggio di nuovi arredi effettuato venerdì. Dopo l’arrivo nei giorni delle festività natalizie delle attrezzatture, operai al lavoro in queste ore per assicurare il completamento di una procedura che l’amministrazione comunale ha attivato dopo l’incipit diretto ricevuto dalle dirigenze scolastiche del Monteleone-Pascoli e del Sofia Alessio-Contestabile. Supera di poco i 20.000 euro l’investimento deliberato dal Comune, su proposta dell’assessore alla Pubblica istruzione Angela Crea, che assieme alla giunta guidata dal sindaco Roy Biasi ha dato agli Uffici del Terzo Settore un indirizzo per completare in tutti i plessi, con questa terza tornata, l’adeguamento degli arredi iniziato con l’attuale mandato amministrativo. Lavagne, sedie, cattedre, tavoli, armadi sono andati ad arricchire soprattutto le scuole dell’Infanzia, rendendo ancora più accoglienti, sicuri e funzionali gli ambienti quotidianamente popolati dai più piccoli. «Con l’arrivo di questi nuovi arredi -commenta l’assessore Crea- concretizziamo ulteriormente il disegno amministrativo complessivo che abbiamo in merito al necessario e costante adeguamento dei locali scolastici cittadini, anche dal punto di vista logistico interno. È importante dare alle aule scolastiche quel tocco di colore che denota l’interesse e la considerazione che gli adulti devono avere nei loro confronti. In questo caso si tratta di un lavoro coinciso con questo periodo di chiusura delle scuole, che ci consentirà di imprimere nella mente degli alunni non solo la gioia per il ritorno tra i banchi, ma anche la serenità di stare ulteriormente a contatto con il bello e in sicurezza. È un intervento che proseguirà nei prossimi mesi, rinnovando la collaborazione con le scuole che per noi è essenziale, convinti come siamo che la cosa principale è il benessere dei piccoli, che si riflette sulle famiglie e migliora l’operato delle nostre agenzie educative».