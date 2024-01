di Redazione RTC-GDC

CATANZARO/ Anche quest’anno nel giorno dell’Epifania si è rinnovata la tradizione de La Befana del Poliziotto in Corsia, iniziativa del Sindacato di Polizia FSP, Segreteria provinciale di Catanzaro. I poliziotti del sindacato FSP, con il segretario nazionale Giuseppe Brugnano, assieme a Iolanda De Luca, nei panni della Befana, si sono recati nei reparti di Pediatria, Chirurgia pediatrica ed Oncologia pediatrica dell’ospedale “Pugliese-Ciaccio” per portare ai bambini ricoverati doni e regali. Inoltre, l’allegria e la simpatia della Befana ha allietato i piccoli degenti per diverso tempo. Il gruppo è stato accolto dal direttore del reparto di Pediatria Giuseppe Raiola. La manifestazione “La Befana del Poliziotto”, dedicata quest’anna alla giovanissima e sfortunata Martina Morelli, prematuramente scomparsa nella scorsa estate, proseguirà nel pomeriggio nel Teatro Politeama di Catanzaro con intrattenimento e spettacoli.

