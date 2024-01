MONTAURO(CZ)/ Gravissimo incidente sulla SS 106 a Montauro, in provincia di Catanzaro. Due auto che procedevano ad alta velocità si sono scontrate frontalmente. Il bilancio è pesantissimo: 4 morti, 2 uomini e 2 donne. Due le vetture coinvolte una Fiat Idea ed una Fiat Panda. Tragico il bilancio del sinistro in cui hanno perso la vita 4 giovani che viaggiavano nella Fiat Panda. Ferito in modo grave il conducente della Fiat Idea. L’intervento dei vigili del fuoco è valso ad estrarre i corpi dalle lamiere e mettere in sicurezza le vetture ed il sito. Sul posto polizia stradale e carabinieri per gli adempimenti di competenza e tre ambulanze del Suem118. La SS106 nel tratto interessato dal sinistro completamente chiusa al transito.