Troppa Basket Academy Catanzaro per la NP Marsala, finale 95 a 78

La Basket Academy Catanzaro festeggia la Befana vincendo in surplace contro Marsala. Risultato messo in ghiaccio per l’Academy fin dal primo quarto e vantaggio netto e costante per tutta la gara. Anche sul piano agonistico nessuno slancio significativo, attesa la ineluttabilità dell’esito scontato a favore del team targato Procopio-Tunno. Sul piano tecnico, invece, da segnalare ottime performance di singoli atleti. Il top scorer Dmitrovic ne ha firmato ben 26, Perez 19 e Sabbatino 16 hanno regalato al pubblico perle di ottimo basket. Sul fronte Marsala prestazioni di rilievo del solito Dancetovic, 23 per lui, oltre a Genovese con 20 a referto. Ma gli occhi dello staff dell’Academy erano puntati sulla prova di maturità tecnica di Foure, entrato nello starting five, nonché su quella fisica della new entry Nuhanovic. Entrambi i centroni hanno superato egregiamente il test. Il primo ha avuto un avvio di gara importante, ribadendo il peso della sua presenza nella pitturata e cominciando a far trasparire le enormi potenzialità di cui è dotato. Nuhanovic, pur appalesando il ritardo di preparazione, ha avuto un finale di gara interessante, firmando 8 punti, in particolare con due canestri da sotto di ottima fattura. Entrambi potranno essere pedine determinanti sotto le plance nel prosieguo del campionato. Con questo risultato l’Academy Catanzaro continua a posizionarsi al secondo posto dietro l’Alfa Catania ed a proiettarsi verso un girone di ritorno che potrebbe rivelarsi ricco di soddisfazioni.

Basket Academy Catanzaro – Nuova Pallacanestro Marsala 95-78

Basket Academy Catanzaro: Corapi R., Madella 2, Canestrari 4, Dmitrovic 26, Chiarella, Corapi M., Foure 6, Agosto 3, Nuhanovic 8, Sabbatino 16, Sipovac 11, Perez da Rold 19.

All. Procopio

Ass. Tunno

Pallacanestro Marsala: Abrignani 10, Tamulis 12, Cucchiara, Donato, Linares, Frisella 13, Dancetovic 23, Genovese 20, Baseggio, Grazioso.

All. Grillo

Arbitri: Caputo e Greco