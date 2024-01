Nel freddo e ventoso pomeriggio odierno il Crotone stende il Catania riscattando l’ultima sconfitta interna con l’Avellino. Ben 3 gol degli squali agli etnei di Lucarelli allo Scida. Gara tonica e brillante degli uomini di Zauli, che una volta sbloccato il punteggio, hanno amministrato senza soffrire la reazione catanese neanche troppo veemente. Apre le danze Giron (in foto) con una cannonata col mancino poco dopo la mezz’ora. Nona rete stagionale di Guido Gomez al 28′ del secondo tempo arrotonda il punteggio messo definitivamente al sicuro da Vinicius nel finale. Catania al tappeto, non bastano i tentativi occasionali del fresco ex Mino Chirico’, protagonista l’anno scorso in maglia rossoblu’. Il Crotone risponde alla Casertana e all’Avellino che vincono e si porta a 35 punti, accorciando a meno 8 dalla capolista Juve Stabia, raggiunta nel finale dal coriaceo Monterosi Tuscia. Il campionato è forse ancora aperto. Prossima gara in tarsferta a Torre del Greco.

TABELLINO

CROTONE: Dini; Papini, Gigliotti, Loiacono; Tribuzzi, Petriccione (39’st Pannitteri), Vinicius, D’Ursi (35’st Bruzzaniti), Giron; Vuthaj (20’st Vitale), Gomez. A disp. : D’Alterio, Lucano, Crialese, Spaltro, Jurcec, Schirò, Felippe, Rojas, Cantisani. All. Zauli

CATANIA: Bethers; Curado, Lorenzini (28’st Cicerelli), Castellini; Rapisarda, Zammarini, Quaini (21’st Welbeck), Zanellato (21’st Dubickas), Celli; Chiricò, Costantino (21’st Di Carmine). A disp. : Livieri, Macri, De Luca, Deli, Popovic, Albertoni. All. Lucarelli

Arbitro: De Angeli di Milano

Reti: 33’pt Giron (Cr), 28’st Gomez (Cr), 40’st Vinicius (Cr)

Ammoniti: Vuthaj (Cr), Papini (Cr), Zanellato (Ca), Quaini (Ca), D’Ursi (Cr)

Spettatori: 4.096