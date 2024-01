di RTC Sport

Nella ventesima giornata in serie D raggruppamento I non cambia nulla in testa: la capolista Trapani passa largo a Ragusa (0-3), il Siracusa piega a fatica il Canicattì (3-2), la Vibonese regola i giovani della Gioiese con 3 reti (Tandara al 38′, Puca al 45′, Esposito all’85’). Castrovillari travolto da tre reti a Sant’Agata. Riposava LFA Reggio Calabria. Rinviato a mercoledì 10 gennaio il derby San Luca-Locri a causa della tragedia di ieri sulla SS 106 che ha colpito la comunità sanluchese: quattro giovani del centro aspromontano infatti hanno perso la vita in uno scontro frontale sulla Jonica a Montauro.