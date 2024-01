Minori ospiti della casa famiglia “Lo Scoiattolo” di Sangineto in provincia di Cosenza, gestita dall’Aias sezione di Cetraro, in gita a Roma, hanno assistito all’arrivo della Befana in piazza Navona. I ragazzi sono stati ricevuti dal prefetto Vittorio Pisani, capo della Polizia – direttore generale della Pubblica sicurezza, presso il Palazzo del Viminale. Il gruppo dei minori ha omaggiato la Polizia con prodotti realizzati nell’ambito di un importante ed innovativo progetto di inclusione sociale realizzato presso il ristorante del sociale “Sapori&Saperi” di Belvedere Marittimo.