Pedinava la donna con la quale aveva avuto una relazione extraconiugale, la perseguitava con chiamate e messaggi contenenti frasi intimidatorie arrivando a aggredirla fisicamente e a tenerla chiusa per alcune ore nel proprio appartamento oltre ad inviare al marito di lei varie foto dal contenuto sessualmente esplicito ritraenti la vittima. Per questo motivo un uomo di 39 anni, residente a Polistena, è stato arrestato dalla Polizia. Gli agenti del commissariato hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip su richiesta della Procura di Palmi. Il soggetto è accusato dei reati di diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti, sequestro di persona ed atti persecutori. La storia è iniziata a dicembre quando l’uomo si è reso protagonista di reiterate condotte persecutorie, nonché una serie di violenze, fisiche e verbali, nei confronti di una donna sposata con la quale intratteneva una relazione extraconiugale. Stando alle indagini, inoltre, l’arrestato avrebbe privato la donna della libertà personale, chiudendola nella propria abitazione impedendole di allontanarsi per diverse ore. Rintracciato nella propria abitazione, dopo l’arresto, l’uomo è stato rinchiuso nel carcere di Palmi.