“E’ una sperimentazione che servirà a vagliare, soprattutto in una regione come la Calabria che ha bisogno della sinergia tra mondo del lavoro e scuola, l’efficacia della riforma e, se ce ne dovesse essere la necessità, anche di apportare dei correttivi nell’ottica comunque del rilancio del Paese e dei suoi territori”. Lo ha detto Antonella Iunti direttrice dell’Ufficio scolastico regionale a margine della presentazione a Catanzaro della sperimentazione nazionale della riforma quadriennale degli Istituti tecnici e professionali. “E’ una riforma questa – aggiunge Iunti – che, in qualche modo, trova le origini nel Pnrr con riferimento alla missione 4 istruzione e ricerca laddove si prevede la riforma degli istituti tecnici e professionali. Un’innovazione, voluta fortemente dal ministro Valditara, che si inserisce proprio in questa linea di rilancio del Paese attraverso la valorizzazione della scuola in rapporto al mondo del lavoro. Da questo punto di vista, la Calabria rispetto ad altre regioni che hanno un mondo del lavoro già in sinergia con la scuola ha bisogno di creare questa collaborazione. Anche il lavoro avviato con la Regione, in piena sintonia con il Ministero, è proprio quello di attuare la sperimentazione sul territorio della riforma per vagliarne la valenza, la forza e l’efficacia”. (ANSA).