“La sfida che in questa regione è stata raccolta dimostra che la Calabria può veramente utilizzare al meglio questa importante riforma”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara presentando la sperimentazione nazionale della riforma quadriennale dell’istruzione tecnico- professionale con il cosiddetto 4+2 che vede la Calabria tra le Regioni più interessate e pronte a recepirne le opportunità. “Credo che la Calabria – ha aggiunto Valditara – sia una delle regioni che hanno risposto con maggior entusiasmo e con grande concretezza. Per questo faccio i miei complimenti ai dirigenti scolastici, alla direttrice dell’Ufficio scolastico regionale Antonella Iunti, alla vicepresidente della Giunta e assessore al ramo Giusi Princi che sta svolgendo un lavoro eccezionale, ma i miei complimenti vanno alla scuola calabrese che sta assecondando le riforme del ministero con grande intelligenza, con grande lungimiranza e con grande sensibilità”. “Conto – ha poi annunciato il ministro – di essere in presenza nella regione nel prossimo mese di febbraio ‘portando altre importanti e belle novità”.