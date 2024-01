Il sindaco di Lamezia Terme Paolo Mascaro ha aderito a Forza Italia. L’annuncio ufficiale verrà dato domani, nel corso di una conferenza stampa, alla quale parteciperanno lo stesso Mascaro e il coordinatore regionale di Forza Italia per la Calabria Francesco Cannizzaro. Nell’occasione, è scritto in una nota, verrà annunciata anche l’adesione di componenti dell’esecutivo lametino e di Consiglieri comunali. “Questo, di fatto, segnerà la contestuale nascita del Gruppo consiliare di Forza Italia in seno al Consiglio comunale di Lamezia Terme” riferisce la nota.