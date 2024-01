CROTONE/ Aveva allestito in casa un vero e proprio market della droga. Un uomo, incensurato ma noto come assuntore di sostanze stupefacenti, è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile di Crotone con l’accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti, nell’ambito di un servizio svolto congiuntamente con i colleghi del Reparto prevenzione criminale di Cosenza, hanno proceduto ad effettuare una perquisizione nell’abitazione dell’uomo che è stato trovato in possesso di 1,3 chili di marjuana, divisa in diverse confezioni; 15 grammi di cocaina; 33 grammi di hascisc e anche 3,5 grammi di sostanza stupefacente sintetica rara e molto costosa del tipo “Fenitelammina”, trovata per la prima volta in città. Inoltre sono stati trovati oltre 12 mila euro, in banconote di vario taglio assieme a due bilancini e materiale per il confezionamento delle dosi. Tutto il materiale è stato sequestrato.