Saranno attive dall’anno scolastico 2024-2025 le nuove sedi associate di Caraffa e Botricello che fanno capo al Centro provinciale istruzione adulti (Cpia) di Catanzaro, scuola pubblica statale del primo ciclo di istruzione. A stabilirlo, riferisce una nota del Cpia, sono “le determinazioni finali del provvedimento di Dimensionamento della rete scolastica che la Regione ha definito sulla base delle precedenti e propedeutiche determinazioni della Provincia di Catanzaro”. “Il Cpia del capoluogo calabrese, quindi – riporta la nota – avrà un nuovo e più efficiente assetto organizzativo, maggiormente rispondente alla crescente richiesta di servizio scolastico da parte dell’utenza. Infatti, grazie ai Percorsi di istruzione che annualmente il Cpia eroga, nell’ambito della propria offerta formativa numerosissimi, stranieri e non, hanno modo di frequentare i corsi di studio, così finalizzati all’apprendimento della lingua italiana; al conseguimento della licenza del primo ciclo di istruzione anche in prospettiva del prosieguo degli studi attraverso i percorsi incardinati negli istituti superiori appartenenti alla Rete provinciale e al conseguimento di competenze, a vari livelli, di lingue straniere, informatica, discipline Stem e creative”. Il Cpia di Catanzaro, guidato dal dirigente scolastico Giancarlo Caroleo, oltre ad essere costituito da 12 sedi associate articolate sul territorio della provincia (di cui due funzionanti presso l’Istituto penale minorile e la Casa circondariale di Siano) è, per la Calabria, sede del Centro regionale di ricerca, sperimentazione e sviluppo, cui fanno riferimento, in quanto sedi scolastiche correlate i Cpia di Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia.