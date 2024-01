Conclusi i congressi provinciali di Forza Italia, eletti i nuovi segretari: Gallo a Cosenza, Polimeni a Catanzaro, Arruzzolo a Reggio, Torromino a Crotone, Comito a Vibo

Con i congressi di Cosenza e Reggio si è conclusa in Calabria la tre giorni di Forza Italia per la scelta della nuova classe dirigente provinciale. Antonino Maiolino, consigliere comunale di Reggio Calabria, e il deputato Giovanni Arruzzolo, sono stati eletti, rispettivamente, segretario cittadino e provinciale di Forza Italia a Reggio Calabria. A Cosenza è l’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo il segretario provinciale degli azzurri. Ieri, a Catanzaro, è stato eletto Marco Polimeni, mentre venerdì, a Crotone, è stato eletto l’ex parlamentare Sergio Torromino e, a Vibo Valentia, il capogruppo in Consiglio regionale Michele Comito. In foto tutti gli eletti in questo ordine.