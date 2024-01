Calcio serie B, Cosenza battuto immeritatamente a Cremona: regge fino al 76′, poi è castigato da un episodio. Nel finale forcing sfortunato

La Cremonese nel freddo dello Zini non appare in forma smagliante, ma trova comunque il modo di superare il Cosenza per 1-0 e ripartire con il piede giusto rispondendo ai risultati delle dirette avversarie scese in campo sabato. Una rete del difensore Antov decide il match che prolunga il periodo negativo dei silani. La Cremonese parte forte e nei primi dieci minuti va alla conclusione con Coda e Vazquez, ma trova Micai attento. I grigiorossi poi si fermano e si prodigano solo in una sterile costruzione dal basso favorendo l’avanzamento del Cosenza che aveva cominciato il match restando dietro la linea del pallone. Nella ripresa Stroppa ridisegna l’attacco arretrando Vazquez e togliendo Coda. In campo entrano Tsadjout e Okereke. Al 10′ Micai vola a deviare un tiro teso di Vazquez, poi il Cosenza risponde per la prima volta con Zuccon che disegna uno spiovente dal limite dell’area su cui Jungdal vola a deviare in angolo. Poi la gara ritorna sulla falsariga del primo tempo con batti e ribatti senza conclusioni. Una gara bloccata dal freddo non poteva che essere decida dal classico episodio da palla inattiva l’azione decisiva. Su calcio d’angolo Antovviene dimenticato e manda di testa la palla in rete. Nel finale forcing rossoblu’ e pari sfiorato piu’ volte, ma la squadra lombarda si salva. La fortuna non assiste l’undici di Caserta che esce battuto immeritatamente dallo Zini.