Calcio serie C, vola il Crotone: la vittoria larga sulla Turris (0-4) rende la classifica sempre piu’ interessante

di RTC Sport

Vola il Crotone di Lamberto Zauli che espugna con autorità anche Torre del Greco (0-4) e conquista il secondo posto, sebbene condiviso con altre 3 squadre. Vittoria larghissima dei rossoblu’ al Liguori con reti di Loiacono, doppietta di Gomez (11 reti stagionali) e di D’Ursi. Intanto la capolista Juve Stabia rallenta in quanto fermata sul pari ad Avellino (acciuffato nel recupero) e si riduce anche il suo vantaggio sulle inseguitrici. Intanto la Casertana perde in casa con il Messina. Pertanto Crotone, Avellino, Casertana e Picerno si dividono il secondo posto alle spalle della capolista che conserva 6 punti di vantaggio. A prescindere da questo, è davvero un bel Crotone anche questo di inizio 2024. La squadra di Zauli, sconfitta interna con l’Avellino compresa, gioca e si esprime bene e ha acquisito mentalità e consapevolezza. Prestazioni e ovviamente risultati lasciano davvero ben sperare.

TABELLINO

TURRIS: Marcone; Cocetta, Esempio, Frascatore; Cum (18’st Saccani), Scaccabarozzi (18’st Pugliese), Franco, Nicolao; Giannone (18’st D’Auria), Guida (31’st Matera). De Felice. A disp.: Fasolino, Pagno, Pavone, Maniero, Primicile, Burgio, Contessa, Onda. All. Caneo

CROTONE: Dini; Papini, Gigliotti (21’st Crialese), Loiacono; Tribuzzi (32’st Bruzzaniti), Petriccione, Vinicius (32’st Felippe), D’Ursi, Giron; Tumminello (36’st Cantisani), Gomez (21’st Vitale). A disp.: D’Alterio, Lucano, Spaltro, Pannitteri, Jurcec, Schirò, Bove. All. Zauli

ARBITRO: Ubaldi di Roma 1

MARCATORI: 4’pt Loiacono (C), 23’pt e 3’st Gomez (C), 34’st D’Ursi (C)

AMMONITI: Guida (T)

NOTE: Al 26’st Marcone para un calcio di rigore di Tumminello