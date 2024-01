Calcio serie D, LFA Reggio parte bene nel 2024, tre reti all’Acireale nel finale. Il San Luca strappa un buon pari

di RTC Sport

La Fenice Amaranto Reggio Calabria inzia bene il nuovo anno stritolando l’Acireale al Granillo. Vittoria 3 a 1 per gli Amaranto di Bruno Trocini sui siciliani. Reti tutte nel finale di Baruillà, Girasole (in foto) e Perri. Per i sciliani a segno Savanarola. Con questo successo LFA Reggio mantiene la quarta piazza a +2 sul Real Casalnuovo dell’ex Reginaldo che ha demolito il Licata. La vicecapolista Siracusa passa a Locri 3 a 1, amaranto jonici chiudono in 9 uomini. Reti di Aliperta, Alma e Zampa per i siciliani, Marsico per il Locri. Il San Luca strappa un punto prezioso a San Cataldo, 2 a 2 il finale con reti di Balde e Fiumara per i giallorossi e di Varela e Zerbo per i siciliani. Gioiese travolta anche ad Agrigento da 6 reti. Negli anticipi di ieri la Vibonese ha piegato il Sant’Agata 2 a 1 con gol di Ciotti e Furina, mentre il Castrovillari deve accontentarsi di un brodino interno con il Ragusa, pari rossonero nel finale di Arrigucci dopo il vantaggio ospite di Rainero su rigore al 44′.