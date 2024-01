La Basket Academy Catanzaro prevale largamente sul parquet di San Filippo del Mela (55-73)

La Basket Academy Catanzaro vince in trasferta contro San Filippo del Mela per 73 a 55. Contemporaneamente, a pochi chilometri di distanza, a Milazzo, gli Svincolati di coach Santambrogio battono la capolista Alfa Catania, che viene così raggiunta in testa alla classifica da questa sorprendente Academy. Ritornando al Pala Cocuzza di San Filippo del Mela, Dmitrovic, Perez e Sabbatino firmano 52 punti in totale, con il primo top scorer ed il secondo mvp. Ancora una volta gli under Foure e Madella sono stati nello starting five, legittimando sul campo il ruolo che coach Procopio ha loro assegnato. L’altro under, Sipovac, quando è entrato ha segnato tre canestri dalla distanza che hanno realmente raggelato i padroni di casa, decretando con grande anticipo la sostanziale chiusura dell’incontro a favore dell’Academy. In ogni caso, tutto il roster catanzarese ha calcato il parquet e contributo al congruo risultato in trasferta. I padroni di casa, a dire il vero, non hanno mai impensierito i catanzaresi, posto che il vantaggio a favore di quest’ultimi non è mai andato sotto i dodici punti e per brevissimi spezzoni di partita. Ottima la prova dell’esterno Samardizic, che ne ha messi ben diciotto. Buone le prestazioni del centro Broms e del play Conidi. A questo punto, ovvero alla fine del girone di andata, questa Academy sorprendente si insedia in testa alla classifica, ancorché in condominio, sovvertendo i pronostici della vigilia, anche perché rafforzatasi significativamente e con oculatezza. Dal prossimo turno partirà il girone di ritorno che si preannuncia denso di sfide interessanti e tecnicamente avvincenti.

Peppino Cocuzza – Basket Academy Catanzaro 55-73

Peppino Cocuzza: Conidi 11, Samardizic 18, Ficarra, Preci, De Gaetano 10, Vukobrat 6, Broms 10, Saraò, Albana, Corso, Cocuzza, Cianciafara.

All. Romeo

Basket Academy Catanzaro: Madella 4, Canestrari, Dmitrovic 21, Chiarella, Corapi M., Foure 6, Agosto, Sabbatino 11, Sipovac 9, Nuhanovic 2, Lopez Y Royo, Perez Da Rold 20

All. Procopio

Ass. Tunno

Arbitri: Micalizzi-Gazzara