“Dalla parte della legalità, a difesa della libertà. Siamo al fianco dell’amministrazione comunale e dei cittadini di Bisignano”. E’ quanto afferma, in una nota, Gianluca Gallo, riconfermato segretario provinciale di Cosenza di Forza Italia, in riferimento agli atti intimidatori consumatisi nelle ultime settimane nella cittadina della Valle del Crati. “Gli incendi ai danni delle auto di consiglieri e assessori – aggiunge Gallo – sono la spia di un assalto alle istituzioni che non può passare sotto silenzio. Alle forze dell’ordine e alla magistratura il compito di individuare i responsabili ed assicurarli alla giustizia, al mondo della politica e delle istituzioni il dovere di serrare le fila ed offrire una risposta certa e granitica: delinquenti e criminali non vinceranno”. “Al sindaco Francesco Fucile, e tramite lui all’intera assemblea consiliare ed a tutta la giunta – sottolinea ancora il segretario provinciale degli azzurri del cosentino – ho fatto pervenire solidarietà e vicinanza, con una rassicurazione: saremo al loro fianco, nell’interesse dell’intera comunità, per difendere la legalità e sostenere il percorso virtuoso di crescita e sviluppo in atto, intrapreso nel confronto costante con Provincia e Regione”.