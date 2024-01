“La protezione dei dati sembra un tema lontano dalla nostra realtà quotidiana. Invece, non è così: è il tema dei temi per la sicurezza dei dati, l’accessibilità, l’integrità e per la legalità. La ‘Giornata della trasparenza’, che si celebra oggi, è, pertanto, molto importante per la protezione dei dati di ciascuno di noi e, in particolare, della pubblica amministrazione”. Lo ha detto ieri l’assessore regionale alla Transizione digitale, Filippo Pietropaolo, in apertura dell’iniziativa promossa annualmente dalla Regione in occasione della “Giornata della trasparenza” con lo scopo di favorire lo sviluppo di una cultura amministrativa orientata sull’accessibilità totale, sull’integrità e sulla legalità “Si tratta -ha aggiunto l’assessore Pietropaolo- di un argomento fondamentale perché oggi assistiamo a moltissimi tentativi di manipolazione dei dati anche a fini commerciali. Come Regione, su forte impulso del presidente Occhiuto, abbiamo messo in campo una serie di progetti molto importanti sulla sicurezza dei dati come il Piano Cybersecurity, approvato dalla Giunta su mia proposta, che costituisce lo strumento di indirizzo strategico in ambito cybersecurity della Regione. L’obiettivo, appunto, è quello di garantire una digitalizzazione sicura e resiliente della stessa Regione, degli altri enti, dei cittadini e delle imprese a cui ci rivolgiamo”. La responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza della Regione, Ersilia Amatruda, nel suo intervento, ha affermato che “la trasparenza è meritocrazia ed è un bene sempre più apprezzato dalla cittadinanza. Per questo abbiamo pensato a questa iniziativa come ad un vero e proprio Focus sulle tematiche di più stringente attualità che riguardano la materia e che hanno una ricaduta immediata sugli utenti. La giornata odierna vuole rappresentare un momento di riflessione su temi di attualità che impattano sulle organizzazioni pubbliche e, di conseguenza, sulla vita dei cittadini e sulla resa dei servizi pubblici”. Sul processo di digitalizzazione in corso nella Pubblica amministrazione e sui suoi impatti sulla protezione dei dati personali si è soffermato Agostino Ghiglia, componente dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali. “Il punto più attenzionato, in questo senso – ha detto Ghiglia – è la diffusione di una nuova cultura della privacy e della protezione del dato personale”, ha detto.