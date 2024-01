Capomolla: “Per la diffusione delle notizie applichiamo la legge”

CATANZARO/ “Quando ci sono atti di un procedimento penale per i quali riteniamo possa sussistere un interesse pubblico alla loro conoscenza il Procuratore della Repubblica autorizza la diffusione della notizia in applicazione della legge 188 del 2021”. Lo dice il Procuratore della Repubblica facente funzioni di Catanzaro, Vincenzo Capomolla, per illustrare le modalità di comunicazione riguardo i procedimenti penali in corso. “Viene diffuso a tale scopo un comunicato – aggiunge Capomolla – il cui testo è redatto dallo stesso Procuratore della Repubblica o da un magistrato da lui delegato. Nello specifico seguiamo una procedura stabilita con un provvedimento organizzativo specifico predisposto a suo tempo dall’ufficio”. La Procura della Repubblica di Catanzaro é retta attualmente da un Procuratore facente funzioni in quanto si é in attesa della nomina del Procuratore titolare dopo che Nicola Gratteri ha assunto la guida della Procura di Napoli.