Fico (M5s): “L’Autonomia differenziata è l’ennesimo schiaffo al Sud che aumenterà i divari, creando enormi distanze”

“L’autonomia differenziata è l’ennesimo schiaffo al Sud che questo governo si appresta a dare. Aumenteranno i divari, creando enormi distanze fra chi ha di più e chi ha di meno, e si ostacolerà la crescita del Mezzogiorno d’Italia”. E’ la previsione di Roberto Fico, presidente del Comitato di garanzia del Movimento 5 Stelle ed ex presidente della Camera. “La riforma voluta dalla Lega – appoggiata dal partito di Meloni in cambio dei voti al premierato – approda in queste ore in Aula al Senato. Creerà – rileva Fico – fratture insanabili e aggraverà quelle esistenti. Sono di oggi i dati della Fondazione Gimbe sulla mobilità sanitaria, ovvero su quante persone viaggiano dal Sud al Nord per curarsi. La cosiddetta mobilità sanitaria interregionale in Italia ha raggiunto un valore di 4,25 miliardi di euro. Una cifra enorme. Come è facile ipotizzare Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto raccolgono oltre il 90% del saldo attivo, accogliendo pazienti provenienti da altre Regioni, la maggioranza dei quali arriva da Calabria, Campania, Sicilia, Lazio, Puglia e Abruzzo. Un altro esempio di quelle che oggi sono le diseguaglianze territoriali nel nostro Paese e di quanto rischiano di aggravarsi ancora di più”.