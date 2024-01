“La Lega Calabria ringrazia il ministro per le infrastrutture e i trasporti Matteo Salvini per l’impegno e l’attenzione dimostrati verso la regione. Grazie alla sua determinazione, è stato confermato l’ammodernamento dell’Autostrada del Mediterraneo tra Cosenza e Altilia, un progetto che era stato bloccato dal governo Renzi nel 2016”. Lo afferma, in una nota, il commissario regionale del partito Giacomo Francesco Saccomanno. “Questa notizia è estremamente positiva per la Calabria – aggiunge Saccomanno – in quanto l’autostrada Salerno-Reggio diventerà ancora più importante con il ponte sullo stretto, che la collegherà alla Sicilia. La Sicilia è una grande regione con cinque milioni di abitanti, e questa connessione permetterà un notevole sviluppo economico e turistico per entrambe le regioni. Il tratto dell’autostrada tra Cosenza e Altilia è attualmente critico, con una velocità limitata a soli 60 km/h invece dei consueti 130 km/h. Inoltre, manca una corsia di emergenza e presenta curve strette e pendenze accentuate. È quindi fondamentale ammodernare questo tratto in vista del Ponte sullo Stretto, per garantire una viabilità sicura e fluida”. “L’ammodernamento prevede la costruzione -sostiene ancora il commissario leghista calabrese- di una nuova autostrada affiancata a quella esistente, che verrà poi demolita come già avvenuto per altre parti dell’opera. Questo intervento richiederà un investimento di quasi 3 miliardi di euro, ma porterà notevoli benefici per la regione. Si inizierà subito con il lotto tra Altilia e il viadotto Corsopato, che è stato identificato come prioritario e che assorbe quasi 1 miliardo di euro. Questo dimostra l’impegno del ministro Salvini nel dare priorità all’ammodernamento dell’autostrada e nel garantire una migliore infrastruttura per la Calabria. Questo progetto contribuirà a migliorare la qualità della vita dei cittadini calabresi, facilitando gli spostamenti e favorendo lo sviluppo economico del territorio”.