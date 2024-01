Scuola, in tantissimi per gli Open Days dell’Istituto Tecnico Agrario “Vittorio Emanuele II” di Catanzaro (FOTO)

di Redazione RTC-GDC

CATANZARO/ Sono giunti in tantissimi nell’Istituto Tecnico Agrario “Vittorio Emanuele II” di Catanzaro nelle giornate di domenica 14 gennaio e martedì 16 gennaio in occasione degli attesi Open Days per l’Orientamento scolastico. La storica scuola del capoluogo di regione, dove dal 1875 si coltiva il sogno di un futuro migliore, ha aperto dunque le sue porte a tutti coloro che hanno voluto visitarla e scoprirla. E sono stati decisamente in molti, provenienti dalla città, dalla provincia e anche da altri territori, in quanto è l’Istituto Agrario guarda anche alle altre province calabresi dalle quali accoglie annualmente molti studenti. L’Istituto, guidato con visione e intelligenza dal dirigente scolastico prof.ssa Rita Elia, e’ un Istituto Tecnico ma punta tanto anche sulla cultura di base, fondamentale per il percorso formativo e professionale degli studenti. Numerosi gli indirizzi e le articolazioni. I tanti gruppi arrivati sin dalla prima mattinata di domenica, costituiti da giovani interessati a conoscere l’offerta formativa, accompagnati dalle proprie famiglie, hanno avuto modo di scoprire l’universo Agrario, basato su piu’ realtà. La visita guidata, curata dal docente e referente dell’Orientamento, Gregorio Vono, coadiuvato da altri docenti, è partita in primis dai numerosi laboratori, come quelli di Chimica, Informatica, Trasformazione dei prodotti. In quest’ultimo, ad esempio, avviene la produzione della birra, degli amari e anche di saponi e profumi. E’ poi proseguita nella bellissima serra idroponica, costituita da piu’ settori, dove i visitatori hanno potuto rendersi conto dell’incredibile varietà di piante presenti nell’area. Ed ancora la storica cantina, ricca di oltre 100 anni di storia (sin dal 1923), dove si produce il vino (unica scuola in provincia di Catanzaro). Da segnalare e ricordare che l’Istituto Tecnico Agrario offre ai suoi studenti che provengono da aree lontani dal capoluogo l’importante possibilità del Convitto e del semi Convitto, con possibilità dunque di vitto e alloggio. Gli allievi, pertanto, possono pranzare, cenare e pernottare a scuola dal lunedì al venerdì. E’ presente infatti una mensa molto organizzata con cuochi professionisti.

Ed ora analizziamo in sintesi gli Indirizzi di studio erogati:

Tecnico Agrario con articolazione: “Produzione e Trasformazione”

Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera

Liceo Artistico

Presso la sede centrale e la sede Gizzeria è disponibile il corso serale: Tecnico Agrario con articolazione: “Produzione e Trasformazione”.

Agraria, Agroalimentare e Agroindustria Insegna a gestire i processi di produzione e trasformazione dei prodotti agrari, agroalimentari e agroindustriali CORSO DIURNO