“Il governo, nel Consiglio dei ministri di ieri, ha stanziato, su iniziativa del ministro per la Protezione Civile e per le politiche del mare, Nello Musumeci, 15 milioni e 650 mila euro per finanziare interventi relativi ad uno stato di emergenza, riconosciuto a maggio scorso, e causato dagli eventi calamitosi che tra la fine di novembre e i primi di dicembre del 2022 hanno interessato alcune aree delle province di Crotone, Catanzaro e Cosenza. Queste risorse si aggiungono ai 3 milioni e 250 mila euro già riconosciuti per il ristoro delle somme urgenze e determinano, dunque, un ammontare complessivo di circa 19 milioni di euro da destinare a diverse tipologie di interventi”. E’ quanto riferisce in una nota della Regione Calabria.

“Con lo stanziamento di 15 milioni 650 mila euro per gli interventi relativi ai danni causati dalla forte ondata di maltempo che tra il 26 novembre e il 4 dicembre del 2022, si è abbattuta sui territori della provincia di Crotone, della fascia ionica delle province di Catanzaro e Cosenza e del Comune di San Lucido, il governo Meloni dimostra ancora una volta grande attenzione per la Calabria”. Lo afferma, in una nota, il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro (FdI).