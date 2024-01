Corbelli(Diritti Civili): “L’Oms risponda del suo operato durante la pandemia. Il nuovo Piano pandemico nazionale 2024-2028 venga subito bloccato e modificato”

Oms e nuovo Piano pandemico nazionale 2024-2028. Su questi due temi interviene, con una nota, il leader del Movimento Diritti Civili, Franco Corbelli, il quale chiede che “anche l’Oms venga chiamata a rispondere del suo operato, durante la pandemia, davanti alla Legge e che il nuovo Piano pandemico nazionale 2024-2028 venga subito bloccato e modificato”. “Dopo l’ultima, grave e irresponsabile uscita dell’Oms che parla di nuova, certa e devastante pandemia per una possibile malattia ad oggi ancora sconosciuta, dichiarazione che fa seguito all’altra scellerata e pericolosa iniziativa di avocare a sé tutta la politica sanitaria degli Stati membri(con l’assenso degli stessi Paesi)” Corbelli chiede, come anticipato da La Verità, che “anche questa Organizzazione Mondiale della Sanità venga chiamata a rispondere delle sue azioni davanti alla Legge. Devono rispondere di questo folle e assolutamente ingiustificato nuovo allarmismo e per tutto quello che hanno fatto (e non fatto) durante la pandemia e tuttora, per aver favorito, incoraggiato e non fermato l’inoculazione di massa in tutto il mondo a miliardi di persone di un farmaco sperimentale, per aver taciuto, non promosso nulla, nessuna iniziativa concreta di prevenzione, di possibile terapia e non speso, a tutt’oggi, una sola parola sulle gravissime reazioni avverse post puntura, sulla grande catastrofe delle morti improvvise e delle malattie fulminanti che sta distruggendo la vita di milioni di famiglie in tutto il Pianeta, che, insieme a La Verità, da quasi 3 anni, da marzo 2021, continuiamo a denunciare con grande senso di responsabilità e con azioni concrete di prevenzione. Ecco perché è giusto e doveroso che si apra finalmente e doverosamente un’inchiesta della magistratura anche sull’Oms per questi fatti oggettivi, per i tanti gravi atti e colpevoli omissioni. L’augurio è che ci sia un …giudice a Berlino che faccia luce e giustizia su quanto accaduto e su quello che continua ogni giorno a succedere. Bisogna operare in modo incessante per cercare di capire, prevenire e fermare questa grande tragedia dei malori improvvisi, delle patologie rapide e inspiegabili e dare risposte e giustizia ai familiari delle tante, migliaia di vittime, come la giovanissima poliziotta cosentina De Luca, il giovane poliziotto siciliano Villa.

Per questo continueremo a lottare ogni giorno grazie e insieme a La Verità, giornale di Belpietro e De’ Manzoni, simbolo di questa coraggiosa campagna di verità, prevenzione e giustizia. Lo faremo anche per contrastare la nuova deriva autoritaria che si vorrebbe intraprendere con il nuovo Piano pandemico 2024-2028 in fase di discussione e approvazione finale nella Conferenza Stato-Regioni che in previsione di altre, future(prossime?) pandemie parla di efficacia(quale? Quella smentita da innumerevoli studi scientifici?) e sicurezza(ignorando e non facendo luce sulla catastrofe delle morti improvvise e delle malattie fulminanti di persone sane, giovani soprattutto) dei sieri(sperimentali!) e prevede espressamente, nelle situazioni emergenziali, nuovi lockdown e Dpcm, altre imposizioni e nuove limitazioni delle libertà dei cittadini! Siamo a questo, con l’assenso e la complicità, questa volta, anche delle Regioni. Chiedo: ma la premier Giorgia Meloni dov’è? Perché continua a non parlare su questo e in generale sulla grande tragedia ed emergenza nazionale dei malori improvvisi e delle malattie fulminanti? Quello che sta succedendo lascia veramente sconcertati e indigna profondamente” conclude Corbelli nella nota.