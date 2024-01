Calcio serie D, il Trapani vince a Vibo ribaltando 2 gol e vede la serie C, quanti rimpianti per i rossoblu’. Reggio si salva al 90′ in casa col San Luca. Male il Locri

di RTC Sport

VIBONESE-TRAPANI 2-5/ Quello di oggi potrebbe essere il colpo di grazia sul campionato. La capolista Trapani demolisce la Vibonese con 5 reti (ribaltandone 2), approfitta del sorprendente ko del Siracusa a Barcellona e stacca un mezzo pass per la serie C, anche se il campionato è ancora lungo. Il sogno rossoblu’ è durato dunque solo un’ora, quanti rimpianti per la Vibonese, capace di portarsi sul doppio vantaggio nei primi 45 minuti e poi rimontata e superata dai granata nel secondo tempo. Al 13′ Favetta e al 43′ Ciotti firmavano l’uno-due rossoblu’. Ma dopo l’intervallo si scatena la furia siciliana: Convitto al 61′, due volte Cocco al 70′ e all’83’, Kragl all’89’ e ancora Cocco al 91′ per il 5 a 2 finale che sa di sentenza.

REGGIO CALABRIA-SAN LUCA 1-1/ La Reggio Calabria si salva al 90′ nella gara interna con il San Luca. La squadra di Mancini fa una gran partita e mette la museruola ai padroni di casa. Giallorossi in vantaggio al 45′ con Pelle, acciuffati solo all’ultimo respiro da Perri per gli amaranto di Bruno Trocini. Un pari che alla fine scontenta tutti, specie il San Luca che ha accarezzato il sogno di vincere al Granillo. Sarebbe stata una vittoria storica.

LOCRI-LICATA 0-3/ Locri travolto in casa dal Licata. Reti di Calaio, Rotulo e Saito.

CANICATTI’-GIOIESE 3-0/ Ennesima sconfitta per la Gioiese in un campionato calvario. Tre a zero per il Canicattì in terra sicula con reti di Sidibe, Pussetto e Bonilla.