Basta blocchi sulla statale 106 in cambio di un incontro con il presidente della Regione, Roberto Occhiuto. E’ quanto si è stabilito in Prefettura a Crotone a seguito di un incontro tra una delegazione degli agricoltori che sta protestando nell’ambito della mobilitazione nazionale indetta dal Movimento Territorio e agricoltura, che raggruppa produttori e allevatori. Mentre ieri oltre 250 trattori si erano messi in marcia sulla statale, questa mattina a Crotone gli agricoltori avevano bloccato con i loro mezzi la statale 106 ai due ingressi della città, quello nord nella zona di Passovecchio e quello sud in località Poggio Pudano lasciando passare solo i mezzi per le emergenze. La protesta vuole accendere i riflettori sulle normative Ue che penalizzano l’agricoltura soprattutto nei paesi del sud Europa, Italia in primis. In particolare è rivolta contro le cosiddette normative Green della Comunità europea, contro il caro carburanti e le speculazioni sulle produzioni. Il prefetto Franca Ferraro, considerato il blocco in atto a Crotone, ha deciso di convocare una delegazione di agricoltori. Presenti all’incontro anche il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, il Questore Marco Giambra e il vice presidente della Provincia di Crotone, Fabio Manica. Al termine della riunione è stato deciso di togliere i blocchi sulla statale 106 e di avviare l’iter per indire un tavolo tecnico alla presenza del governatore Roberto Occhiuto. “L’incontro con il Prefetto è andato bene – ha spiegato Pietro Rossi, che ha preso parte all’incontro in rappresentanza degli agricoltori – ringrazio il Prefetto che ha accolto le nostre problematiche e le istituzioni locali e le tante persone che per noi si sono messe a disposizione. Ora, però, dobbiamo togliere il blocco e i mezzi che stanno creando disagio ai cittadini”. Gli agricoltori comunque non si fermeranno e continueranno a protestare, pacificamente nel piazzale in località Passovecchio. Nella mattina del 24 gennaio è previsto un incontro con il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, e gli altri sindaci del circondario, che si terrà proprio tra i lavoratori in protesta. “Domani capiremo insieme agli altri sindaci quale iniziativa intraprendere per coinvolgere il Governatore – ha dichiarato il sindaco Voce – ma è lui che poi dovrà portare ai tavoli nazionali le problematiche degli agricoltori calabresi”.