Nota stampa indirizzata alle redazioni di RTC e Giornale di Calabria di Italia Nostra Catanzaro che ricorda la farmacista Giovanna Tambato:

“Abbiamo conosciuto la dottoressa Giovanna Tambato in occasione dell’iniziativa di restauro conservativo ed estetico di un simbolo della Catanzaro ottocentesca, il leone, Antica insegna dell’omonima farmacia della quale era titolare. Il tempo e l’incuria lo avevano ormai distrutto. Un’idea di Italia Nostra e dell’associazione Cara Catanzaro che suscitò subito nella dottoressa entusiasmo ed un impegno concreto a ché il possente Leone, che rappresenta non solo la storia della farmacia, ma anche quella di Catanzaro, tornasse a nuova vita. Consapevole del valore di questa iniziativa per la città e per la sua immagine, mostrò da subito una rara sensibilità mettendosi a disposizione per coprire le spese con i contributi delle due associazioni, sottraendo tempo alla sua attività ed affiancandoci nella richiesta dei permessi alla Soprintendenza, nella scelta del restauratore, nella ricerca di foto in suo possesso per riprodurre l’opera più fedelmente possibile. Il 18 dicembre 2021 la dottoressa Giovanna tolse il velo al Leone scrivendo insieme a noi e tanti cittadini presenti all’inaugurazione una bella pagina per Catanzaro.

Vogliamo ricordarti così, piena di entusiasmo e di gioia per aver fatto qualcosa di importante per noi tutti”.

Elena Bova Presidente Italia Nostra Catanzaro