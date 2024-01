La protesta dei trattori degli agricoltori, organizzata dai componenti del Movimento Territorio e agricoltura, che ieri hanno manifestato davanti la sede della Cittadella regionale a Catanzaro, si è spostata a Botricello.

Alcuni mezzi, infatti, muovendosi lentamente, starebbero intralciando il traffico sulla Statale 106.

Un presidio degli agricoltori che nella giornata di ieri hanno bloccato per alcune ore il passaggio in uscita dei dipendenti e di quanti si trovavano all’interno dalla Cittadella regionale, dopo l’incontro con l’assessore regionale all’agricoltura Gianluca Gallo, ha trascorso la notte nella zona antistante la cittadella.

Nella mattinata di mercoledì, un po’ alla volta, hanno lasciato la sede della Giunta regionale, per raggiungere il crotonese e mantenere lì un presidio.