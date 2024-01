Inizia domani la 22sima giornata in serie B. Importante e attesissimo l’anticipo Catanzaro-Palermo in programma allo Stadio Comunale. Nel Catanzaro Vivarini deve valutare l’inserimento dall’inizio di Matias Antonini, centrale difensivo arrivato dal Taranto. E’ a disposizione anche l’ultimo arrivato, Jacopo Petriccione dal Crotone, playmaker, ufficializzato oggi. Indisponibili per infortunio Ghion e Brignola. Dal primo minuto comunque il tecnico di Ari dovrebbe cambiare poco o nulla affidandosi alla stessa formazione proposta a Piacenza con la FeralpiSalo’. Nel Palermo fuori il bomber Brunori per squalifica, per infortunio Desplanches e il leader difensivo Lucioni, lungodegente. Al centro dell’attacco ci sarà Soleri, autore di una doppietta al Modena, tolto dal mercato, coadiuvato da due tra Mancuso (ex), Insigne e Di Francesco. In difesa il rumeno Nedelcearu con Ceccaroni. Il nuovo arrivato Ranocchia dovrebbe essere promosso titolare a centrocampo (ballottaggio con Henderson). Queste le probabili formazioni:

Catanzaro: Fulignati; Situm, Scognamillo, Brighenti, Veroli; Sounas, Verna, Pontisso, Vandeputte; Biasci, Iemmello.

Palermo: Pigliacelli; Graves, Nedelcearu, Ceccaroni, Lund; Ranocchia, Gomes, Segre; Insigne, Soleri, Mancuso.