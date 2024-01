“Taurianova, splendido Comune della provincia di Reggio Calabria, è tra le cinque città finaliste per il prestigioso titolo di Capitale italiana del libro 2024. Si tratta di un riconoscimento importante che premia il lavoro svolto dall’amministrazione taurianovese in sinergia con le istituzioni scolastiche, le associazioni, e gli operatori del settore”. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria. “Un primo traguardo – aggiunge Occhiuto – che testimonia la qualità di un progetto culturale ispirato a proporre l’immagine autentica di una Calabria che vuole farsi conoscere per le sue eccellenze e per le sue indiscutibili qualità. Adesso tifiamo insieme a tutta la regione per Taurianova, affinché possa essere scelta come Capitale italiana del libro 2024, e possa così mostrare al paese le bellezze del nostro territorio. Sarebbe una grande occasione di promozione per tutta la Calabria”.