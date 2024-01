Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, nella qualità di commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario calabrese, ha nominato Gandolfo Miserendino nuovo commissario straordinario di “Azienda Zero”, che gestisce la razionalizzazione, l’integrazione e l’efficientamento dei servizi socio-sanitari e tecnico-amministrativi del Servizio sanitario regionale “La squadra della sanità calabrese -afferma il presidente Occhiuto- si rafforza ulteriormente con un’altra eccellenza nazionale. Benvenuto e auguri a Gandolfo Miserendino affinché possa continuare lo straordinario lavoro fatto da Giuseppe Profiti per Azienda Zero, traghettata in questi mesi da Vitaliano de Salazar, e contribuire al risanamento e al pieno funzionamento della sanità calabrese”. Nato a San Cataldo (Caltanissetta) nel 1976, laureato in Ingegneria informatica all’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Miserendino è da giugno 2022 dirigente dell’area sanità del Dipartimento per la trasformazione digitale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Da ottobre del 2018, inoltre, è responsabile del servizio ICT, Tecnologie e Strutture sanitarie della Direzione generale cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia Romagna. Miserendino è stato anche componente della Commissione del Ministero della Salute nella sezione digitalizzazione in ambito sanitario e componente del Comitato tecnico sanitario “Osservatorio nazionale sullo stato di attuazione dei programmi di adeguamento degli ospedali e sul funzionamento dei meccanismi di controllo a livello regionale e aziendale”.