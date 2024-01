Il Comune di Catanzaro questa mattina, con una delibera di Giunta, ha dato adesione all’avviso pubblico, pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche di Coesione, finalizzato all’acquisizione delle manifestazioni di interesse per l’assunzione di personale a tempo indeterminato. A darne notizia è l’assessore al Personale della città capoluogo, Marinella Giordano. “Questa iniziativa si colloca nell’ambito del Programma Nazionale di Assistenza Tecnica Capacità per la Coesione 2021-2027 (CapCoe), e testimonia l’impegno dell’Amministrazione nel potenziare la propria struttura organizzativa per rispondere con maggiore efficacia alle esigenze del territorio e alla realizzazione di progetti di coesione sociale ed economica. Grazie alla partecipazione a questo avviso, il Comune di Catanzaro mira a integrare nel proprio organico 30 nuove professionalità attraverso contratti a tempo indeterminato, come previsto nel Piano del Fabbisogno approvato con una delibera di Giunta nella data odierna. Queste risorse saranno impiegate per la gestione, attuazione, monitoraggio e rendicontazione dei progetti finanziati dalle risorse delle politiche di coesione europea, in linea con i requisiti e gli obiettivi delineati nell’Avviso. La decisione di aderire a questa opportunità – continua l’assessore Giordano – rispecchia la volontà dell’Ente di contribuire attivamente al rafforzamento della capacità amministrativa locale e di promuovere lo sviluppo sostenibile della comunità. Il personale selezionato sarà destinato a supportare iniziative cruciali per il progresso economico e sociale del territorio, garantendo al contempo una gestione ottimale dei fondi europei e nazionali. Il Comune di Catanzaro si impegna così a mantenere un ruolo di primo piano nell’attuazione delle politiche di coesione, assicurando l’efficace impiego delle risorse umane e finanziarie a disposizione. Con l’adesione all’Avviso Pubblico, il Comune conferma il proprio impegno verso la promozione di un’amministrazione efficiente e al servizio dei cittadini, contribuendo al contempo agli obiettivi di coesione e sviluppo sostenibile promossi a livello nazionale e europeo”.