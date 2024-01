CATANZARO/ Un intervento salvavita innovativo, effettuato attraverso l’aspirazione di un voluminoso coagulo intracoronarico, è stato eseguito nell’unità operativa di Cardiologia del presidio Pugliese dell’Azienda ospedaliero-universitaria Dulbecco di Catanzaro. Intervento, è scritto in una nota, eseguito per la prima volta in Europa. L’operazione è stata effettuata nel laboratorio di Emodinamica ed è stato utilizzato un particolare dispositivo endovascolare su un 40enne arrivato in Pronto soccorso con diagnosi di infarto miocardico acuto.