La Basket Academy Catanzaro espugna Catania vincendo 82 a 79. Era il big match tra le due capolista appaiate, che hanno fin qui tenuto la vetta, per una fase anche in condominio con Caltanissetta. E’ stata la partita spartiacque che segna l’avvio del girone di ritorno. E Catanzaro, non solo ha conquistato il primato, ma ha acquisito il doppio vantaggio sulla presumibile diretta concorrente alla vittoria della regular season. Si è trattato di una partita molto bella, tecnicamente ed agonisticamente, corretta ancorché fisica, spettacolare per i continui cambi di punteggio ed il susseguirsi di emozioni. Il primo tempo si è concluso in sostanziale equilibrio sul 39-36. Budrys per gli etnei e Dmitrovic per i catanzaresi hanno firmato canestri belli ed importanti e, parimenti, Chisari e Perez hanno dato sostanza alle performance delle rispettive squadre. Al rientro dall’intervallo lungo, l’Alfa sembra essere più tonica e più presente, riuscendo a costruirsi un vantaggio medio nel tempino di sei/otto lunghezze, soprattutto evitando il recupero da parte dei giallorossi. Pennisi e Delia in evidenza per padroni di casa, un sontuoso Sabbatino e l’under Madella tengono in linea di galleggiamento i calabresi. Parte, così l’ultimo quarto, con un avvio che sembra ribadire il vantaggio dei catanesi, che addirittura inizia a veleggiare sui dieci punti. Ma la svolta comincia a palesarsi a circa sette minuti dal termine. E l’Academy prima recupera i dieci punti di svantaggio accumulati, poi allunga anche di sei/sette, dimostrando di saper gestire le convulse fasi finali con maggiore padronanza degli etnei, oltre che con un po’ di tenuta agonistica in più. Nonostante le uscite per falli di Perez e Sabbatino, intorno agli ultimi due minuti, Dmitrovic e Madella conducono l’Academy verso il porto sicuro per potersi godere il primato. Serata di grande basket con due protagoniste di livello, che hanno offerto spettacolo ed emozioni.

Alfa Catania – Basket Academy Catanzaro 79-82

Alfa Catania: Virgillito, Arena 3, Barone, Torrisi, Budrys 25, Chisari 8, Galasso, Pennisi 8, Pappalardo 10, Signorino G. 2, Sognorino A., Abramo 23.

All. Di Masi

Basket Academy Catanzaro: Madella 10, Dmitrovic 19, Chiarella 2, Corapi M. 2, Foure, Sabbatino 20, Sipovac 16, Nuhanovic 4, Lopez Y Royo, Perez Da Rold 9, Guarnieri.

All. Procopio

Ass. Tunno

Arbitri: Micalizzi – Gazzarra