Una sconfitta che fa riflettere quella di ieri del Crotone a Cerignola. Avanti di due reti all’intervallo, la squadra di Zauli negli ultimi venti minuti di gara ha perso la bussola e si è fatta infilare addirittura 4 volte dai pugliesi di casa, squadra comunque sempre ostica. “Duro da digerire questo ko, il piu’ amaro da quando siedo sulla panchina del Crotone” ha affermato un delusissimo mister Zauli in sala stampa”. L’autorete di Gonnelli al 25′ e il colpo di testa vincente di D’Ursi al 40′ avevano pesantemente indirizzato il match ma nel secondo tempo il Crotone si suicida clamorosamente. La rete che ha riaperto l’incontro riportando in partita la squadra di Ivan Tisci la realizza il bomber locale Malcore al 22′ della ripresa, quando capitalizza un buco enorme di difesa e centrocampo dei rossoblu’. Dopo la rete il Cerignola riprende coraggio e fiducia e produce un forcing che mette alle corde un disattento e disorientato Crotone. D’Andrea pareggia al 33′. Il Crotone sciupa così il doppio vantaggio ma il peggio deve ancora arrivare. Al 44′ ancora lo scatenato D’Andrea capovolge l’incontro realizzando la terza rete dei pugliesi e prosegue la sua serata straordinaria al 50′ quando cala il definitivo poker e a chiude le ostilità. Per il Crotone un secondo tempo da incubo e una sconfitta che fa riflettere. I rossoblu’ in settimana hanno ceduto al Catanzaro Petriccione che era il regista, il playmaker, la mente del centrocampo. Orfano di Petriccione, il Crotone ha fatto piu’ fatica nel palleggio e nella circolazione di palla. Un aspetto che mister Zauli deve approfondire per evitare che il problema si possa ripetere.

TABELLINO

AUDACE CERIGNOLA: Krapikas (1’st Trezza); Rizzo (1’st Russo), Capomaggio, Gonnelli, Tentardini; Tascone (1’st Sainz-Maza), Bianco (34’st Visentin), Ruggiero; D’Andrea, Leonetti (40’st Neglia), Malcore. A disp.: Pinnelli, Allegrini, Coccia, Bezzon, Carnevale. All. Tisci

CROTONE: Dini; Papini (32’pt Bove), Altobelli, Loiacono; Tribuzzi, Vitale (28’st Jurcec), Felippe (28’st Vinicius), D’Ursi (40’st Bruzzaniti), Giron; Tumminello, Gomez. A disp.: Valentini, D’Alterio, Crialese, Cantisani, Stronati, Voncina. All. Zauli

ARBITRO: Centi di Terni

MARCATORI: 25’pt aut. Gonnelli (C), 40’pt D’Ursi (C), 22’st Malcore (A), 33’st, 44’st e 50’st D’Andrea (A)

AMMONITI: Rizzo (A), Loiacono (C), Dini (C), Antonelli (C)

NOTE: Al 47’st espulso il tecnico del Crotone Zauli per proteste