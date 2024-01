di RTC Sport

Ventiquattresimo turno in serie D girone I. La Reggio Calabria cade nel finale a Siracusa, rete di Alma. I siciliani restano a meno 4 dal Trapani capolista tenendo quantomeno ancora aperto il campionato. Amaranto sempre quarti con il Real Casalnuovo ma ora raggiunti anche dal Sant’Agata. La Vibonese ha invece mollato il colpo e a Castrovillari non va oltre il pari, 1 a 1 con le reti di Ciotti per i rossoblu’ e di Cosenza per i rossoneri. Locri senza patemi sui giovani della Gioiese, 3 a 0 con doppietta di Marsico e rete di Pappalardo. San Luca acciuffato dall’Acireale: rete di Pelle per i padroni di casa, Zuppel per i siciliani ospiti.